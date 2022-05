Wings for Life World Run: recordes na estrada e na investigação

A Wings for Life World Run regressa a 7 de maio de 2023

A nona edição da corrida Wings for Life World Run, que também se correu em Portugal, quebrou vários recordes, com destaque para a maior participação de sempre. Ou seja, segundo a organização contou com 161 892 mil participantes nos cinco continentes.

Recorde-se que esta prova tem por único objetivo o de apoiar o trabalho da Fundação Wings for Life na dinamização da investigação científica, que tem por meta encontrar a cura para as lesões na espinal medula. E neste campo há já resultados animadores, como é o caso do estudo clínico suíço STIMO, que permitiu a dois pacientes que sofriam de paralisia participarem nesta edição já sem cadeira de rodas.

As contas finais do dia trouxeram um resultado animador, com 4.7 milhões de euros angariados - a soma de todas as inscrições e donativos à escala global.

Em termos desportivos, o setor feminino foi o primeiro a celebrar, com a russa Nina Zarina a conquistar em Santa Mónica (Califórnia, EUA) o seu quarto título global, depois de cumprir precisamente 56 quilómetros. Nos masculinos, o nipónico Jo Fukuda superou a concorrência e foi o derradeiro atleta a ser ultrapassado pelo carro meta - aos 64,43 quilómetros.

