Wings for Life World Run: 120 mil inscritos para correr por quem não pode

A próxima edicão da Wings for Life World Run vai para a estrada este domingo, 9 de maio. Na verdade, o palco desta prova é o mundo, porque será exatamente à mesma hora que mais de 120 mil atletas - este número foi alcançado esta terça-feira, mas ainda é possível fazer parte da prova - correrão por uma causa, ajudar a encontrar a cura para as lesões na espinal medula.

Em Portugal a partida é dada às 12 horas, com os participantes ligados através da App Wings for Life World Run. A organizaão da prova criada em 2014 destaca também o número recorde de equipas registadas - mais de 5500 - e a mobilização de grandes empresas, como é o caso das multinacionais Google, Audi, Volkswagen, Sky e KTM.

Recorde-se que o projeto da Wings for Life World Run tem como objetivo financiar aFundação Wings for Life, que atualmente apoia 232 projetos de investigação científica em todo o mundo com o propósito de alcançar a cura para as lesões na espinal medula e/ou a melhoria da qualidade de vida daqueles que sofrem com esta patologia. Em Portugal decorrem dois projetos de investigaçãoo, na Universidade do Minho e na Universidade do Porto.

Como participar? Através APP Wings for Life World Run e o pagamento uma inscrição de 15 euros, donativo totalmente direcionado ao apoio à investigação.