Wings for Life assinala 10 anos com recordes

A Wings for Life World Run regressa a 5 de maio de 2024.

A 10ª edição da Wings for Life World Run terminou e quatro números salientam-se: mais de 200 mil participantes, 192 nacionalidades, 158 países e cinco continentes.

Quanto aos vencedores, Jo Fukuda correu 69,1 quilómetros no Japão antes de ser alcançado pelo carro-meta, com Kasia Szkode, na Polónia, a ser a melhor entre as mulheres, com 55,07 quilómetros.

Vera Nunes foi a melhor portuguesa, terminando em 31º do ranking mundial. No total, foram 206 728 participantes. Em termos desportivos, a vitória global foi atribuída no Japão e na Polónia. No país do Sol Nascente, Jo Fukuda correu 69.01 km e conquistou pela segunda vez o título mundial. A correr no seu país natal, Kasia Szkode, estabeleceu a marca de 55,07 km.

O objetivo da corrida, recorde-se, é apoiar o trabalho da Fundação Wings for Life na investigação científica que tem por meta encontrar a cura para as lesões na espinal medula. As contas finais do dia trouxeram um resultado recorde: 5.8 milhões de euros angariados

