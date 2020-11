Volta a Paranhos passa a ser virtual

A 63ª edição a Volta a Paranhos será especial por culpa da pandemia de covid-19

A Volta a Paranhos é a mais uma prova de atletismo de estrada obrigado a mudar, em face da pandemia, com a 63ª edição da conhecida corrida a saltar "este ano para o mundo virtual". O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente do Sport Comércio e Salgueiros, Gil Almeida.

"O facto de um vírus não permitir que o mundo venha à Volta a Paranhos, não nos impede de levar a Volta a Paranhos ao Mundo", disse o dirigente na apresentação do evento que neste 2020 decorrerá de 2 a 8 de dezembro. "Em Paranhos, no Bonfim, na lisboeta Alcântara, do Minho ao Algarve e ilhas, da Amazónia à muralha da China, todos os atletas e desportistas podem participar na 63ª Volta a Paranhos, que se estenderá ao longo de uma semana, entre 2 e 8 de dezembro, com os principais objetivos de "manter a tradição e o desporto ativos", pode ler-se no comunicado da organização.

A prova de estrada organizada ininterruptamente há mais tempo em Portugal, e uma das provas de atletismo mais antigas do país, salta este ano para o mundo virtual, sem restrições de circulação, saltando de forma segura e responsável as fronteiras da freguesia que a viu nascer (Paranhos) para abraçar o mundo nestes tempos difíceis que vivemos.

A Volta a Paranhos virtual tem duas modalidades diferentes: a corrida de 10 quilómetros, para maiores de 18 anos, e a caminhada de 5 km, para todas as idades. Os participantes podem completar as distâncias propostas durante toda a semana de 2 a 8 de dezembro e deverão submeter os resultados até dia 8, no site da prova. As inscrições terminam no dia 1 de dezembro e podem ser feitas no site da Volta a Paranhos.