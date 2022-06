Vitalis Kids Challenge by Hyundai: Parque Desportivo de Ramalde acolhe última etapa

Evento tem lugar no próximo domingo, dia 3 de julho.

O Parque Desportivo de Ramalde recebe a terceira e última etapa do Vitalis Kids Challenge by Hyundai no próximo domingo, dia 3 de julho, a partir das 09h30. O evento desportivo é dedicado aos mais jovens e será dividido por várias provas, com diferentes distâncias, de acordo com a idade dos participantes.

As inscrições, gratuitas, estão disponíveis no site da organização, www.runporto.com, e podem ser realizadas até o limite de participantes ser atingido.

Confira o programa:

09h30 - Juvenis Masc/Fem (2005/2006) - 3000 m

09h50 - Iniciados Femininos (2007/2008) - 2000 m

10h05 - Iniciados Masculinos (2007/2008) - 2000 m

10h20 - Infantis Feminino (2009/2010) - 1400 m

10h30 -Infantis Masculino (2009/2010) - 1400 m

10h40 - Benjamins B Feminino (2011/2012) - 800 m

10h50 - Benjamins B Masculino (2011/2012) - 800 m

11h00 - Benjamins A Feminino (2013/2014/2015) - 600 m

11h10 - Benjamins A Masculino (2013/2014/2015) - 600 m