Vinte atletas russos autorizados nas grandes competições de atletismo em 2022

Um total de 20 atletas russos poderá competir em 2022 nas principais competições de atletismo, anunciou esta quarta-feira a World Athletics, especificando as condições de participação individual dos atletas da Rússia.

A federação de atletismo da Rússia, suspensa internacionalmente desde há cinco anos devido ao escândalo de doping em larga escala com apoio das autoridades públicas, continua sem poder apresentar delegações e seleções, mas repete-se a regra de participação individual, sob bandeira neutral (ANA).

A lista de grandes competições incluídas em 2022 são os campeonatos do mundo e os campeonatos da Europa em pista, o Mundial em pista coberta, os campeonatos do mundo de marcha por seleções, o campeonato do mundo de meia maratona e o campeonato da Europa de corta-mato. No total dessas provas, o número de russos não pode exceder 20 atletas.

Os eleitos sairão da lista de atletas registados internacionalmente como respeitando as regras de combate ao doping. Em caso algum poderá haver trocas, depois da designação pela federação russa, e a quota de 20 reduz-se para 15 a cada falha que se venha a encontrar em termos de doping.

Para as outras competições internacionais, não há limite à presença de russos. Nomeadamente, não há restrições para o Mundial de sub-20.

A exemplo dos anos anteriores, para serem elegíveis para competições internacionais os russos deverão submeter-se às regras estritas que foram impostas, tal como três testes inopinados negativos nos últimos 12 meses, com pelo menos três semanas de permeio.

Em 2021 foram 151 os russos elegíveis para competir internacionalmente como atletas internacionais. Seis pedidos foram recusados e ninguém teve a licença ANA revogada.