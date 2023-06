Velocista medalhada Tori Bowie morreu durante o trabalho de parto, revela autópsia

O relatório indica que Bowie terá sofrido complicações, como dificuldade respiratória e problemas relacionados com a pressão arterial alta.

A atleta norte-americana Tori Bowie, que conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos Rio'2016, morreu, aos 32 anos. Sabe-se agora, conhecido o resultado da autópsia, que faleceu devido a complicações na fase final de sua gravidez.

Bowie, de 32 anos, foi encontrada morta em casa no condado de Orange, estado da Flórida, no início de maio. Segundo o USA Today, o escritório do médico de Medicina Legal do condado de Orange descobriu que Bowie estava grávida de oito meses e em trabalho de parto no momento da morte.

O relatório indica que Bowie terá sofrido complicações, como dificuldade respiratória e problemas relacionados com a pressão arterial alta.

No Rio'2016, Tori Bowie conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4x100 metros.