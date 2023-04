Vela: Diogo Costa e Carolina João sobem a 10.º e vão disputar "medal race"

Com 91 pontos, já a 30 dos três primeiros lugares, as medalhas estão já fora do alcance para a dupla de atletas olímpicos.

Os portugueses Diogo Costa e Carolina João, em 470, subiram à 10.ª posição do Troféu Princesa Sofia de vela, em Palma de Maiorca, e vão disputar no sábado a "medal race".

Com 91 pontos, já a 30 dos três primeiros lugares, as medalhas estão já fora do alcance para a dupla de atletas olímpicos (ainda que em classes diferentes), mas a subida de 13.º para 10.º permitiu-lhes continuar em prova num dos mais conceituados troféus da vela mundial.

Na mesma classe 470 mista, Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguiam também na frota de ouro e acabaram o dia no 21.º lugar, enquanto Eduardo Marques foi 19.º noutra classe olímpica, ILCA 7, fora dos postos de acesso à "medal race" de sábado, assim como Santiago Sampaio, 44.º.

Em ILCA 6, a vice-campeã europeia Vasileia Karachaliou, em representação de Portugal, subiu cinco lugares, para 13.ª, mas não chegou para chegar à disputa das medalhas.

No sábado, encerra com as "medal races" a 52.ª edição do Troféu Princesa Sofia, exclusiva para classes olímpicas e este ano com recorde de participantes, contando com 1.259 atletas de 66 países.