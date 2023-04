Usain Bolt: "Se corresse agora 100 metros, seria horrível. Ficaria em agonia..."

Antigo velocista acredita que os recordes que fixou durante a carreira "vão manter-se durante algum tempo".

Usain Bolt, retirado do atletismo há cerca de seis anos, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao jornal francês L'Équipe, na qual abordou a sua vida pós-carreira, começando por garantir que a sua filha, de apenas dois anos, terá uma carreira ligada ao desporto.

"Posso dizer que a minha filha será velocista, ou pelo menos atleta, porque ela nunca caminha. Ela corre o tempo todo e isso deixa-me alerta, porque já sabes", revelou, entre sorrisos.

O antigo recordista mundial dos 100 e 200 metros admitiu que sente falta de ouvir o apoio do público e da "adrenalina" de competir ao mais alto nível, acrescentando: "Ainda que muitas coisas tenham mudado no atletismo nos últimos anos, continuo a pensar que os meus recordes vão manter-se durante algum tempo".

"Com as novas tecnologias, já não é a mesma coisa. Vemos que todos os velocistas bateram os seus próprios recordes recentemente. Vemos isto especialmente com os atletas mais velhos, a forma como estão a melhorar", considerou, quando questionado sobre a nova geração de atletas.

A concluir a entrevista, Bolt foi abordado sobre se ainda seria capaz de correr uma maratona de 100 metros, com o antigo multicampeão olímpico a admitir: "Wow! Isso seria horrível. Eu ficaria em agonia nos últimos 30 ou 40 metros".