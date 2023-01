Usain Bolt roubado em 11,7 milhões de euros: "Não estou falido"

Bolt foi envolvido num esquema que lesou mais de 40 clientes que tinham investido grandes quantias numa empresa financeira

Usain Bolt foi alvo de uma fraude de dimensões gigantescas, com o desaparecimento da sua conta de um valor astronómico que foi amealhando ao longo da sua carreira: 11,7 milhões de euros. O velocista tinha colocado boa parte do seu dinheiro na companhia jamaicana Stocks and Securities Limited (SSL), mas a fortuna foi reduzida a... 12 mil euros.

"Não estou falido", declarou Bolt durante um almoço com patrocinadores, admitindo, no entanto, que essa burla, além de óbvios danos materiais, lhe causou forte trauma emocional. "Claro que esta é uma situação que me afeta bastante neste momento e para o futuro. Toda a gente sabe que tenho três filhos e que estou a cuidar dos meus pais. E ainda quero ter uma vida confortável daqui para a frente", referiu.

Bolt foi envolvido num esquema que lesou mais de 40 clientes que tinham investido grandes quantias nesta empresa financeira, calculando-se que o desfalque tenha ascendido a 3 mil milhões de euros. "Estou tão confuso como toda a gente e não quero falar muito. É uma situação triste, porque eu e os outros lesados trabalhámos muito para ganhar aquele dinheiro", acrescentou.

Os advogados de Bolt deram um prazo de 10 dias para a SSL repor o dinheiro, mas tal não aconteceu. Certo é que o velocista jamaicano, de 36 anos, já despediu o seu gestor financeiro, que controlava agora os proveitos da antiga estrela do atletismo de todas as parcerias de publicidade que ainda mantém.