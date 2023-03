Uma década a 7 de maio: o regresso da Wings for Life World Run

Dia 7 de maio, a partir das 12h00, o inovador modelo repete-se por todo o mundo. A Wings for Life World Run não impõe uma distância fixa

Falta menos de um mês para a Wings for Life World Run cumprir uma década de vida. A boa ideia nasceu a 2014, trazendo para a estrada uma corrida solidária que quer ajudar a investigação científica que procura uma cura para as lesões na espinal medula.

Portugal faz parte do clube de países fundadores da Wings for Life World Run. Tudo começou com mil participantes numa corrida que decorreu na Comporta, evoluíndo depois para três anos com sede no Porto. Em 2017 a Wings for Life deu o salto tecnológico com a introdução da App que permite correr onde o corredor quiser.

Dia 7 de maio, a partir das 12h00, o inovador modelo repete-se por todo o mundo. A Wings for Life World Run não impõe uma distância fixa. Quando o Carro Meta virtual, que começa a andar 30 minutos depois da partida, alcançar o participante, a corrida acaba. Até apanhar o último corredor em prova.

As inscrições podem ser feitas em www.wingsforlifeworldrun.com, mediante o pagamento 15 euros, um donativo 100% direcionado para o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula). No ano passado os números apontaram para 161 892 participantes de 192 nações.

Ao longo desta década, a organização conseguiu angariar um total de 38.3 milhões de euros,

verba que ajudou 300 projetos de investigação científica focados na pesquisa da cura para as lesões na espinal medula.

