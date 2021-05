Ultra Trail Serra da Freita enriquecida com novo trilho

O Ultra Trail Serra da Freita, a mais antiga prova de trail de Portugal, regressa a 27 de junho, e vai incluir um novo trilho de tirar o fôlego.

O Ultra Trail Serra da Freita, a mais antiga prova de trail de Portugal, realizada na Serra da Freita, em Arouca, regressa a 27 de junho e traz consigo uma novidade de tirar o fôlego: as distâncias de 100, 65 e 29 quilómetros vão ser enriquecidas com um novo trilho de uma beleza ímpar.

O JOGO foi conhecer o novo trilho, baptizado de "Goelas do Mundo", a convite de José Moutinho. Parece justo, afinal, que seja o homem que é considerado o pai do trail em Portugal a baptizar um trilho praticamente inventado por este. Depois de várias incursões exploratórias começou a desbravar caminho pela densa vegetação com o auxílio de roçadoras, abrindo ao mundo um caminho que segue as margens do Ribeiro da Pena Amarela, com as suas dezenas de cascatas e pequenos lagos. O caminho é técnico e pode ser feito a correr, exceptuando a subida pela cascata maior, local no qual foram montadas ferrarias (arcos de aço chumbados na rocha) para subir com o auxílio dos braços. Intervenção que foi realizada com o apoio da Câmara Municipal de Arouca que apoiou o projeto desde o início.

A 15.ª edição do UTSF (Ultra Trail Serra da Freita) é uma das excelentes oportunidades para conhecer este e outros recantos do Arouca Geopark, terra que por estes dias anda nas bocas do mundo pela Ponte 516 Arouca, a maior ponte pedonal suspensa do mundo, e antes disso pelos inevitáveis Passadiços do Paiva. A experiência do trilho Goelas do Mundo é um pouco diferente é exige alguma preparação física para vencer os cerca de 800 metros de desnível acumulado num percurso circular que pode ser iniciado e terminado na Aldeia de Cando, a 900 metros de altitude. A parte mais técnica do percurso já está assinalada com fitas e o track vai estar disponível para ser descarregado para o telemóvel ou relógio. José Moutinho promete ir acrescentando mais pedaços de mundo novo a esta e às futuras novas provas que está a programar para a região: "O meu objectivo é criar trilhos de raiz e aproveitar também o que já existe. Queremos criar uma rede de caminhos para poder utilizar no futuro. Isto faz parte de um projeto mais lato, o Terras do Mundo, de um território que engloba cerca de 50 quilómetros quadrados", explicou a OJOGO.

A presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, destacou a importância do Ultra Trail Serra da Freita, e da modalidade, no seu geral, para a região: "Esta prova é um marco para os amantes do trail, o que posiciona Arouca no topo a este nível. A atração de praticantes tem ainda impacto na economia local, o que é particularmente relevante no contexto atual. Arouca e, com toda a certeza, umas das maiores referências nacionais, com trilhos de excelência para a prática e eventos marcantes como o Ultra Trail da Serra da Freita, o Trail dos Passadiços do Paiva e, mais recentemente, as desafiantes Voltas do Impossível.