Turquia recebe Europeus após sismo: "Queremos mostrar que o desporto está vivo"

O presidente da federação europeia de atletismo assumiu esta quinta-feira a vontade de transmitir um sinal de esperança apesar dos sismos que afetaram o centro e sul da Turquia e norte e oeste da Síria.

"Mesmo com as consequências deste sismo, desta tragédia enorme que afetou a Turquia, queremos mostrar ao mundo que o desporto está vivo. Foi essa a minha missão durante o período pandémico e é também agora, porque o nosso propósito é defender os atletas e a competição", afirmou o líder da European Athletics, Dobromir Karamarinov.

Em declarações à Lusa, após a conferência de imprensa que marcou o arranque dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, que vão ser disputados em Istambul, na Turquia, entre esta quinta e domingo, o dirigente recordou que a organização está solidária com as vítimas.

"Ontem houve uma tragédia na Grécia [um acidente ferroviário], a guerra continua na Ucrânia e nós sofremos imenso com isso. Os nossos pensamentos estão com eles e, mesmo com os nossos atletas a competirem, estamos a tentar ajudar, ao doar um euro por cada bilhete vendido, através da federação turca, mas, acima de tudo, temos de dar um bom sinal, um sinal de esperança, nestes dias desafiantes", frisou Dobromir Karamarinov.

A conferência de imprensa decorreu no centro da pista instalada na Ataköy Arena, onde ecrãs e cartazes têm em destaque a mensagem "Estamos juntos contigo, Turquia", e na qual o diretor-geral das relações internacionais do ministro do Desporto, Ahmet Temürci, dirigiu uma mensagem de agradecimento a todos os países que se solidarizaram com o país e as consequências dos sismos.

Num momento seguinte, ao lado da neerlandesa Femke Bol, recordista mundial dos 400 metros, o francês Kevin Mayer, bicampeão do mundo e detentor da melhor marca de sempre no decatlo, reconheceu que o sismo que afetou o país e a Síria, provocando mais de 50 mil mortos, não será esquecido em Istambul'2023.

"Estou feliz por poder participar na competição, mas tenho enorme respeito e um profundo pesar pelo que aconteceu", admitiu o atleta francês, de 31 anos, que pode conquistar na Turquia o seu terceiro título continental no heptatlo (2017 e 2021).

O presidente da European Athletics enalteceu ainda a inédita coincidência de nesta quinta-feira, no primeiro dia de competição em Istambul'2023, competirem o mesmo número de homens e mulheres, entre os quase 600 atletas de 47 países.

"Vão competir esta quinta, nesta pista, 84 homens e 84 mulheres, e, no total dos campeonatos, o número é quase o mesmo, apesar de os homens serem poucos mais. Acho que estamos no caminho certo", rematou Karamarinov.

A 37.ª edição dos Campeonatos da Europa "indoor" decorre entre esta quinta e domingo, em Istambul, onde Portugal apresenta a maior delegação de sempre, com 22 atletas, entre os quais os detentores dos títulos continentais Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo salto, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso.