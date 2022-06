Tsanko Arnaudov terceiro no lançamento do peso no meeting de Andujar

Já Nélson Évora abriu o concurso de triplo salto com três nulos.

O português Tsanko Arnaudov terminou neste sábado no terceiro lugar da prova de lançamento do peso no meeting de Andujar, em Espanha, enquanto o olímpico Nélson Évora abriu o concurso de triplo salto com três nulos.

Arnaudov alcançou a marca de 19,60 metros, numa prova que foi vencida pelo ucraniano Roman Kokoshko, do Sporting, que bateu o recorde pessoal com 20,71, enquanto o segundo lugar do pódio ficou entregue ao brasileiro Willian Dourado, com 20,49.

Já Nélson Évora, campeão olímpico em Pequim'2008, abriu a prova de triplo salto com três "nulos", vendo o pódio ser ocupado pelo espanhol Jordan Alejandro Díaz - que impôs o recorde de Espanha, com 17,30 metros -, o burquinês Fabrice Zango (17,09) e o cubano Andy Hechevarria (16,68).

João Brito foi sexto colocado nos 1.500 metros (série B), com 04.05,43 minutos, enquanto Etson Barros terminou os 3.000 metros obstáculos na sétima posição, em 08.45,74.

Na competição masculina dos 200 metros, Delvis Santos conseguiu o recorde pessoal, com 21 segundos, fechando no quinto posto, enquanto Rúben Antunes foi sexto no lançamento do martelo, com 71,24 metros.