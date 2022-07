Tsanko Arnaudov não consegue chegar à final do lançamento do peso nos Mundiais

O português Tsanko Arnaudov falhou hoje a qualificação para a final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, terminando, com 19,93 metros, no seu regresso aos grandes palcos, em Eugene, nos Estados Unidos.

Tsanko Arnaudov, de 30 anos, chegou à 18.ª edição dos campeonatos do mundo com a 40.ª marca do ano (20,43 metros), depois de quatro anos de ausência e do nono lugar nos Europeus de 2018, em Berlim.

"Estou contente por voltar a grandes campeonatos, a que já não ia desde 2017, e estou orgulhoso do meu desempenho, acho que é a minha melhor marca em Mundiais, e é um bom sinal para continuar a trabalhar mais", assegurou.

O lançador do Benfica lamentou ter faltado tão pouco para ficar fora dos 12 lugares na final - o último apurado foi o mexicano Uziel Muñoz, com 20,24.

"Tem de ser sempre por pouco, infelizmente tinha de ser nesta prova, mas estou contente. Era completamente acessível, mas eu, como todos os outros, não consegui estar no meu melhor, mas tinha de estar melhor para chegar à final", admitiu.

Arnaudov abriu o concurso ao arremessar o engenho a 18,06, melhorando, consecutivamente a marca, para 19,68 e 19,93, ainda longe do seu recorde nacional, de 21,56, alcançado em 2017.

O norte-americano Ryan Crouser dominou esta fase, com 22,28, mais de um metro acima da marca de qualificação, fixada em 21,20 e só superada por outros quatro lançadores.