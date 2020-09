Tsanko Arnaudov em quarto no lançamento do peso em Poznan

Numa competição com presença de público, também esteve outro português, Francisco Belo, que atirou o peso a 19,63 metros.

Tsanko Arnaudov, atual recordista nacional do lançamento do peso, classificou-se esta sexta-feira em quarto lugar na prova do meeting de Poznan, com um arremesso a 20,27 metros.

O vencedor da prova polaca foi o atual campeão da Europa ao ar livre e pista coberta, o polaco Michal Haratyk, que alcançou 21,55 metros no último ensaio, derrotando o norte-americano Nick Ponzio (21,07) e o alemão David Storl (20,58).