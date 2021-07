Triplo é o salto que promete medalhas para Portugal em Tóquio'2020

Portugal está em Tóquio com um campeão olímpico, Nelson Évora, um candidato ao título, Pedro Pichardo, uma medalhável, Patrícia Mamona, e dois estreantes, Tiago Pereira e Evelise Veiga

O triplo salto, com Nelson Évora, deu o último título olímpico a Portugal. Foi há 13 anos. Mas é de novo no triplo, concurso coqueluche no nosso país, que reside a maior aposta nacional.

Pedro Pichardo, um dos únicos sete homens que já passou os 18 metros - como cubano - voltou aos grandes resultados no melhor momento. Este mês fez 17,92 metros e passou a liderar o ranking mundial, vencendo ainda o Meeting de Londres (com 17,50 m) antes de viajar para Tóquio. Nos Jogos terá de bater Hughes Zango, talento do Burkina Faso que este ano passou os 18 metros, e o trio norte-americano, órfão do campeão olímpico de 2012 e 2016, Christian Taylor, que rompeu o tendão de Aquiles em Maio.

Tiago Pereira, que fez 17,11 metros em Londres, é o 18º do ranking mundial. Depois da opção por este concurso, em detrimento do salto em altura, entrou em nova dimensão com a supervisão de João Ganço e pode aspirar à final olímpica.

Já Nelson Évora terá duas funções: como porta-bandeira terá a despedida perfeita; como atleta é uma incógnita e só ele e o seu treinador saberão quanto vale. O último campeão olímpico português está em Tóquio beneficiando dos efeitos da covid no calendário desportivo, pois os pontos que acumulou com o título europeu de 2018 - os campeonatos de 2020 não se realizaram - apuraram-no por via do ranking da World Athletics. Os resultados depois do seu regresso são de 14,76m, no campeonato de clubes de Espanha, 15,93m, no Campeonato de Portugal, e três nulos num meeting na Hungria. Muito longe dos 17 metros que, desde 2006, só não atingiu em três anos afetados por lesões.

As mulheres são só duas, porque Susana Costa falhou, com 14,06m, o mínimo olímpico por 26 centímetros. Patrícia Mamona, com o recorde nacional recente de 14,66 metros, no Mónaco, onde fez a chamada a mais de 10 centímetros da plasticina, está na melhor forma de sempre. O sétimo posto no ranking mundial e a sua competitividade dão-lhe a ambição de querer competir por uma medalha. O ouro estará destinado à venezuelana Yulimar Rojas, mas o restante pódio tem várias candidatas e a sportinguista espera ser uma delas.

Já Evelise Veiga será a única atleta portuguesa que estará nos Jogos a competir fora da sua especialidade. Em junho de 2019, surpreendeu com 14,32 metros, fez o mínimo olímpico, mas nunca mais se aproximou (este ano fez 13,69 m). Desde aí, e até ao limite, procurou os 6,82 metros no salto em comprimento, a sua prova. Alcançou-os no Meeting de Castellon, mas o anemómetro registou 2,1 metros por segundo de vento favorável, ou seja 0,1 m/s acima do regulamentado. Alguém comentou nesse dia: se fosse espanhola, o vento seria de 2,0 m/s!...