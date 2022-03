Trilhos termais esgotaram e vão estrear transmissão em direto

A sexta edição da prova vai ter transmissão em direto do evento para as redes sociais

Depois de dois anos de interregno, os Trilhos Termais, prova de corrida na natureza, que se realiza em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, regressa no próximo sábado. A sexta edição esgotou as inscrições nesta madrugada e vai contar assim com 1307 participantes na linha de partida, instalada nas Caldas de São Jorge. O pelotão divide-se pelas três distâncias, todas com altimetrias muito acessíveis: 20 quilómetros (619m D+); 13km (320 D+) e ainda uma caminhada de 6 km (120m D+).

A organização apostou no reforço da comunicação, tendo para o efeito planos de transmissão do evento em direto através das redes sociais, com recurso a câmaras que vão acompanhar os corredores pelo percurso, entrevistas dispersas e uso de drones.