Trilhos do Paleozoico decide títulos do Campeonato Nacional de Trail Ultra

Serra de Valongo, vai ser o palco da decisão dos títulos nacionais individuais e por equipas

Os Trilhos do Paleozoico, prova de corrida em montanha, a realizar amanhã, sábado, em Valongo, foi a prova escolhida pela ATRP (Associação Trail Running de Portugal) para definir os campeões dos vários escalões e os campeões por equipas do Campeonato Nacional de Trail Ultra 2022.

O traçado tem início e final no centro de Valongo e vai percorrer trilhos nas Serras do Grande Porto, principalmente na Serra de Santa Justa e de Pias, numa extensão de 48 quilómetros, com mais de 2500 metros de desnível positivo.

No dia seguinte, domingo, será a vez da prova aberta, com as demais distâncias que compõem a nona edição do evento: 48, 23 e 12 quilómetros, cuja participação rondará os 2000 participantes, segundo os números avançados pela organização a cargo Câmara Municipal de Valongo e do Grupo Desportivo da Retorta.