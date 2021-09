Triatleta João Nuno Batista terceiro na Taça Europeia de juniores de Banyoles

João Nuno Batista, um dos mais novos na competição, gastou mais sete segundos do que o vencedor.

O português João Nuno Batista foi este domingo terceiro classificado na prova da Taça Europeia de juniores, disputada em Banyoles, Espanha, na qual Matilde Silva Santos foi oitava no setor feminino.

Numa prova ganha pelo espanhol David Cantero del Campo, com o tempo de 52.14 minutos, João Nuno Batista, um dos mais novos na competição, gastou mais sete segundos do que o vencedor e cortou a meta com mais quatro do que o segundo, o sueco Hampus Mansson.

Alexandre Montez, 11.º, Rodrigo Rodrigues, 30.º, Alexandre Silva, 33.º, e Diogo Tome, 38.º, foram os restantes atleta lusos em prova.

Em femininos, Matilde Silva Santos cortou a meta no oitavo posto, com mais 52 segundos do que a vencedora, a sueca Tilda Mansson, que triunfou com um total de 58.00 minutos, menos sete segundos do que a espanhola Maria Casals Mojica, segunda classificada, e menos 22 do que a francesa Apoline Foltez, terceira.

As outras portuguesas efetuaram uma prova mais modesta, tendo Beatriz Nunes Santos concluído no 28.º lugar e Maria Gonçalves, no 30.º.