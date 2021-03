"Treinar com Cheptegei é como treinar com Messi e Ronaldo"

Jovem promessa espanhola do atletismo de fundo compara o recordista mundial dos 5000 e 10000 metros aos craques do futebol mundial.

Ouassim Oumaiz, jovem promessa espanhola do atletismo de fundo, que em 2020 se juntou à NN Running Team, equipa de Joshua Cheptegei, recordista mundial dos 5000 e 10000 metros, em conversa com o jornal AS, afirmou que o ugandês é um atleta diferente dos restantes atletas de topo, explicando o motivo e comparando-o aos craque do futebol mundial, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Joshua [Cheptegei] é um tipo diferente dos outros atletas de topo. É humilde. Não anda demasiado forte nos treinos, ouve muito Addy [Addy Ruiter - que orienta as sessões de treino em Kapchorwa, no Uganda, a casa de Cheptegei e da NN Team] e a si mesmo", começou por afirmar.

"Se [Addy Ruiter] lhe diz que tem de ir a 4"00"" a cada mil metros, ele vai na hora. Mas se lhe diz que tem de ir mais rápido, ele carrega no acelerador. Treinar com Joshua é como treinar com [Lionel] Messi ou Cristiano [Ronaldo]", concluiu Oumaiz, que vai aprendendo em Kapchorwa sobre a vida e o atletismo a um ritmo acelerado.