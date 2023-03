Transgéneros deixam de poder participar nas competições femininas de atletismo

Redação com Lusa

Atletismo afasta transgéneros nas competições femininas.

As pessoas transgénero vão deixar de poder participar nas competições femininas de atletismo, já a partir de 31 de março, anunciou esta quinta-feira o presidente da World Athletics, o organismo mundial da modalidade.

"Foram tomadas medidas claras para proteger a categoria feminina no nosso desporto, restringindo a participação de atletas transgénero e intersexo", disse ainda Sebastian Coe.

A maioria dos interessados consultados "estimou que os atletas transgénero não devem concorrer na categoria feminina", explicou Coe.

"Para muitos, as provas de que as mulheres transgénero não conservam uma vantagem sobre as mulheres biológicas são insuficientes. Querem mais provas, antes de tomar em consideração a opção de inclusão nas categorias femininas", prosseguiu Coe.

O regulamento atual pede aos atletas transgéneros que queiram competir na categoria feminina que mantenham a taxa de testosterona abaixo de 5 nmol/L durante um ano.

Por outro lado, as atletas intersexo, como é o caso da conhecida sul-africana Caster Semenya, devem, desde abril de 2018, manter aquela taxa igualmente abaixo da referência, mas por seis meses, para competir nas provas dos 400 metros à milha.

O regulamento tinha sido criticado por Semenya, dupla campeã olímpica de 800 metros, que recusa submeter-se a um tratamento hormonal ou cirurgia, que perdeu os recursos apresentados para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Em novembro de 2021, o Comité Olímpico Internacional (COI) pediu às federações desportivas que estabelecessem os seus próprios critérios para permitir às pessoas transgénero e intersexo competir em alta competição.