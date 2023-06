Trail Quinta da Lixa regressa no próximo domingo

A IX edição espera reunir cerca de 2000 participantes em Felgueiras

O Trail Condinvest/Quinta da Lixa espera reunir cerca de 2000 pessoas na próxima manhã de domingo, em Felgueiras. A 9.ª edição do evento vai contar com três percursos: dois competitivos de 21 e 11 quilómetros, e ainda uma caminhada de 11. Os participantes terão a oportunidade de percorrer o Monte do Seixoso e as vinhas da Quinta da Lixa, na Região dos Vinhos Verdes.

Os percursos cronometrados estão inseridos no Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo do Porto ao passo que a caminhada vai contar com um programa de animação com a atuação de bandas locais, tunas, performances teatrais, entre outras surpresas, terminando com um convívio em que não faltarão petiscos tradicionais.

A iniciativa, sem fins lucrativos, destina-se a diferentes escalões etários (sub-23, Seniores, M40, M50 e M60) e reserva prémios monetários para os três primeiros classificados de cada prova, a par das medalhas e taças por escalão. Os excedentes dos valores das inscrições serão direcionados para instituições locais como os Bombeiros Voluntários, a Casa do Povo da Lixa, o Agrupamento de Escuteiros 680 Santão - Felgueiras ou a Liga dos amigos da USF HYGEIA da Lixa.

O IX Trail - Condinvest / Quinta da Lixa - Monte do Seixoso é uma iniciativa da Condinvest e da Quinta da Lixa em parceria com a Lixanima e com o Ginásio Ginofitness e conta com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras e da Casa do Povo da Lixa.