Trail Mosteiro de Arnoso estreia no domingo

O Trail Mosteiro de Arnoso pretende mostrar os encantos da região de Arnoso Santa Eulália, em Famalicão.

Trail Mosteiro de Arnoso, é o nome da nova prova de trail que vai ser corrido em Arnoso Santa Eulália, em Famalicão, na manhã do próximo domingo.

A prova vai percorrer trilhos e caminhos das freguesias de Arnoso Santa Eulália e Santa Maria, Nine Jesufrei, Couto de Cambeses, Arentim, Ruilhe e Tebosa, que se situam nos limites dos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Braga e Barcelos. As distâncias disponíveis variam entre o Trail Longo, com 19 quilómetros (700 metros de desnível positivo); Trail Curto, com 12 quilómetros (450 metros de D+), uma caminhada, com oito quilómetros e o Trail Kids, com 800 metros para crianças entre os cinco e os 15 anos.

Todos os trajetos percorrem os encantos naturais da região, dos quais se destacam o Mosteiro de Arnoso Santa Eulália, Praia Fluvial de Arnoso Santa Eulália, o Castro das Ermidas, Buraco do Olheiro, Fonte de Azevedo, Rio Este, Rio Guisande e os montes e bosques envolventes.

O objetivo do evento é divulgar os encantos da região, como explica Manuel Fernandes, da organização, a cargo da Associação Quebaritmo, a O JOGO "Temos uma região muito bonita e a melhor forma de o mostrar ao grande público é trazê-los cá".

Entretanto, os inscritos vão gostar de saber que no final da prova haverá um "mega abastecimento", com porco no espeto, bifanas, sandes de presunto, caldo verde, fruta, cerveja, sumo, bebida isotónica e água.