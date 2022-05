Trail Erdal Urgezes dá oportunidade a menores

O Trail Erdal-Urgezes Solidário, previsto para Guimarães, aceita a participação de menores. Poucas são as provas de corrida em trilhos que o permitem.

Corridas de trail em família é um conceito raro de colocar em prática porque a regra geral é fechar a porta aos menores. Mas há exceções como a do Trail Erdal-Urgezes Solidário, uma prova de trilhos que se vai realizar em Guimarães, no próximo domingo, dia 8 de maio. Os menores de 16 anos podem participar na distância de 25 (1200 metros de desnível positivo) e 18 quilómetros (800m D+) e a idade baixa até para os 14 anos no minitrail de 11 quilómetros (500m D+), mas com a condição de o menor ser acompanhado por um adulto. Independentemente da distância, a organização - a cargo do Grupo Desportivo e Recreativo "Os amigos de Urgeses" - exige uma autorização escrita.

Com filhos, ou sem eles, a oportunidade de correr no Património Natural da Penha, em trilhos marcados e em segurança, é sempre de aproveitar.

A prova é certificada pela ATRP (Associação Trail Running Portugal) e em termos competitivos é classificativa para o Circuito Nacional de Trail - série 100 - e para o Circuito Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga.

As inscrições para a sétima edição do evento poderão ser feitas até às 23h59 de hoje, 1 de maio, em www.portimer.pt. Depois disto só as inscrições para a caminhada (8 quilómetros) serão aceites, na Junta de Freguesia de Urgezes, entre as 14 e as 20 horas.