Trail do Capitão à conquista da noite

O Trail do Capitão é uma prova que se destaca pela promessa de uma vista privilegiada do pôr do sol. Isso é o chamariz, mas o verdadeiro desafio vem depois: correr de noite, em trilhos, no inverno.

Já lá vão quatro edições e a promessa do Trail do Capitão tem sido religiosamente cumprida: oferecer aos corredores uma vista do pôr do sol, no alto da montanha. A última edição, realizada no passado sábado, em Rebordosa, contou com um S. Pedro magnânimo e outros 500 corajosos atletas que não se assustaram com a perspetiva de fazer boa parte do percurso já com noite feita.

Munidos com os frontais, obrigatórios por regulamento, partiram de Rebordosa, no município de Paredes, em direcção à Serra do Muro. O grosso do pelotão alistou-se nos 10 quilómetros (percurso que partilharam com os cerca de 60 caminhantes), ao passo que os mais afoitos fizeram testar-se nos 20 quilómetros.

Dos pontos de interesse do percurso destaca-se a Quinta de Cortinhas e os altos da Cruz do Capitão - lugar que inspira o nome da prova - e o da Cruz do Cruzeiro, num traçado com cerca de 600 metros de desnível positivo. Enquanto há sol, o Trail do Capitão é um entre muitos, mas depois chega a noite e as temperaturas baixas. A organização conjunta do Grupo Desportivo da Portela e dos Amigos do Trail não disponibiliza tracks para evitar a batota, como explicou José Neto, o diretor de prova. Sem a ajuda do GPS, o atleta conta apenas com a lanterna e a sua concentração para seguir as fitas reflectoras de um percurso bem marcado.

Os mais rápidos, como Pedro Santos (EDV Viana Trail), vencedor dos 20 quilómetros, ainda conseguem chegar ao Pavilhão Manuel Moreira Neto com luz natural, mas essa é uma vantagem que o grosso do pelotão da distância maior e uma boa fatia dos corredores da prova mais curta não têm. Como nota de curiosidade, refira-se que Paula Barbosa (também da EDV Viana Trail) foi a mulher mais rápida da prova longa depois de na manhã do mesmo dia da corrida ter feito um treino de 20 quilómetros...

No final dos trilhos técnicos da Serra do Muro, os atletas têm a sua espera uns mimos sem preço: caldo verde quente, bifanas, cerveja e a possibilidade de banho quente.

Os mais novos tiveram a oportunidade de participar no Trail do Capitão Kids, realizado de manhã. A iniciativa juntou cerca de 30 crianças entre os cinco e os 18 anos, no Parque do Rio Ferreira, também em Rebordosa.

Classificações

Trail (20 km, 154 atletas na meta)

Masculinos

1.º Pedro Santos (EDV Viana Trail) 01:38:44

2.º Pedro Garrido (O Praticante.pt) 01:39:06

3.º Tiago Pinto (Douroconta) 01:41:26

Femininos

1.ª Paula Barbosa (EDV Viana Trail) 02:06:44

2.ª Célia Neto (individual) 02:09:27

3.ª Fátima Novais (individual) 02:11:39

Mini trail (10 km, 311 atletas na meta)

Masculinos

1.º Vítor Teixeira (Break) 00:49:42. Estreantes no 1.º

2.º Carlos Monteiro (Retorta-Quinta das Arcas) 00:49:54

3.º Luciano Pereira (Vizela Corre) 00:50:18

Femininos

1.ª Marta Moreira (AD Nós Acreditamos) 01:03:09. Estreantes no 1.º

2.ª Margarida Oliveira (Mss Contabilidade) 01:06:59

3.ª Daniela Figueiredo (individual) 01:09:37