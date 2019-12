Tóquio'2020: maratonas serão em Saporo nos dois últimos dias dos Jogos

COI justificou a transferência das maratonas de Tóquio para Saporo, a 800 quilómetros de distância, devido ao calor excessivo que é esperado nessa altura na capital japonesa.

O Comité Olímpico Internacional (COI) confirmou esta quarta-feira que as maratonas masculina e a feminina dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão decorrer na cidade de Saporo, no norte do Japão, nos dois últimos dias do evento.

A reunião do Comité Executivo do COI, que decorre em Lausana, na Suíça, certificou que a maratona masculina será realizada a 8 de agosto e a feminina no dia seguinte (9), com ambas as provas a terem início no parque Odori de Saporo, às 07h00 (menos nove horas em Lisboa).

O organismo justificou a transferência das maratonas de Tóquio para Saporo, a 800 quilómetros de distância, devido ao calor excessivo que é esperado nessa altura na capital japonesa e o impacto que terá na saúde dos atletas.

Pela mesma razão, Saporo, igualmente com partida e chegada no parque Odori, vai também receber as provas de 20 km marcha (masculina e feminina), a 6 e 7 de agosto, assim como a prova de marcha masculina de 50 km, também a 7.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020.