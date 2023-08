Tobi Amusan autorizada a defender o título nos Mundiais

Estava suspensa de forma provisória desde julho por alegadamente ter somando três violações da lei antidoping.

A nigeriana Tobi Amusan, campeã mundial e recordista dos 100 metros barreiras, vai afinal poder competir nos Mundiais de Budapeste, depois da Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) ter sido obrigada a levantar a suspensão, anunciou esta quinta-feira esse organismo.

Amusan, de 26 anos, estava suspensa de forma provisória desde julho por alegadamente ter somando três violações da lei antidoping, entre ausências para testes e falta de informação sobre a sua localização, em menos de um ano, situação que foi hoje revertida por um tribunal administrativo, que considerou que a nigeriana, afinal, não cometeu qualquer infração.

Isto significa que a campeã mundial e recordista vai poder competir na próxima terça-feira, na capital húngara, na prova dos 100m barreiras dos Mundiais.

A AIU mostrou-se "extremamente dececionada" com a decisão e, através do seu diretor, Brett Clothier, anunciou que irá recorrer dessa situação junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Em 2022, Amusan conquistou o título dos 100 metros barreiras, tendo antes, nas meias-finais, registado um novo recorde mundial, que continua ativo, com o tempo de 12,12 segundos.

Os Mundiais de atletismo vão decorrer em Budapeste entre 19 e 27 de agosto.