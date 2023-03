"Títulos de Auriol e Pichardo? Uma afirmação do desporto em Portugal como meio de inclusão"

Redação com Lusa

Presidente da República felicita Auriol Dongmo e Pedro Pichardo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou os portugueses Auriol Dongmo e Pedro Pichardo, que esta sexta-feira revalidaram os títulos europeus em pista coberta, respetivamente no lançamento do peso e no triplo salto.

Numa nota publicada no sítio online da presidência, o Presidente da República felicita os bicampeões da Europa "indoor", hoje em Istambul, por conquistas que são "resultado de grande empenho e dedicação" quer do triplista quer da lançadora, que tinham conquistado o cetro europeu também em Torun'2021.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, as vitórias no Campeonato da Europa de atletismo em pista coberta são também "uma afirmação do desporto em Portugal como meio de inclusão, integração e desenvolvimento social".

Pedro Pablo Pichardo, de 29 anos, conseguiu hoje um salto de 17,60 metros na Ataköy Arena, melhorando o recorde nacional estabelecido na véspera, e juntou novo título europeu sob telha ao olímpico, mundial e europeu ao ar livre, numa final em que Tiago Luís Pereira foi quarto, com 16,51.

Já Auriol Dongmo, de 32 anos, logrou defender o título de há dois anos, confirmando o favoritismo enquanto campeã mundial "indoor", ao lançar para 19,76 metros, melhor marca mundial do ano, numa final em que Jessica Inchude foi quarta, com 18,33.

Com o ouro de Dongmo, Portugal passa a somar 28 medalhas em Europeus 'indoor', 17 de ouro.