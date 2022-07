Tiago Pereira na final do triplo dos Europeus sub-18 de atletismo

Redação com Lusa

O jovem Tiago Pereira, do Ribeirão, apurou-se para a final do triplo salto dos Europeus sub-18 de atletismo, a decorrer em Jerusalém, com um salto de 14,40 metros, o que lhe valeu ser repescado, como 10.º melhor.

A final disputa-se na quinta-feira, dia em que também se conclui o decatlo.

Bernardo Cunha (Pedreiras) está a fazer um bom concurso de decatlo e ao final do primeiro dia segue em 10.º, com 3.714 pontos, a 400 do primeiro lugar.

Alexandre Lucas (Sobral de Ceira) correu a final dos 1.500 metros, terminando em 12.º, com 4.07,13.