Tiago Pereira foi sexto no triplo salto do meeting de Karlsruhe

O português Tiago Pereira classificou-se no sexto lugar do triplo salto do meeting de atletismo de Karlsruhe, no que foi o arranque do circuito World Indoor Tour Gold de atletismo.

Tiago Pereira conseguiu um registo de 16,49 metros, no seu segundo salto, imediatamente a seguir a um nulo. Depois, prescindiu de saltar e fechou com um salto menos longo, a 16,22.

A vitória, com liderança mundial do ano, foi para o grego Andreas Pantazis, que chegou aos 16,79 metros. Seguiram-se o azeri Azim Babayev (16,76) e o alemão Max Hess (16,73), dois saltadores que já foram campeões da Europa.

No salto com vara, o sueco Armand Duplantis atingiu a liderança da época, com 6,02 metros, falhando depois as tentativas para melhorar o seu recorde mundial de 6,18.

Lideranças mundiais para a etíope Axumawit Embaye nos 1.500 metros (4.02,02 minutos), para o etíope Berihu Aregawi (7.26,20 nos 3.000 metros), para o francês Pascal Martinot-Lagarde (7,54 nos 60 metros barreiras) e para a britânica Emily Borthwick e a alemã Imke Onne (1,91 no salto em altura para ambas).

O meeting de Karlsruhe foi o primeiro dos sete World Indoor Tour Gold desta época, com a série a seguir depois para Manhattan (29 de janeiro), Staten Island (06 de fevereiro), Paris (17 de fevereiro), Birmingham (19 de fevereiro), Torun (22 de fevereiro) e Madrid (02 de março).