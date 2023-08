Tiago Luís Pereira quer chegar à final do triplo salto: "Foi uma época difícil..."

Tiago Luís Pereira ambiciona chegar à final do triplo salto dos Mundiais de atletismo, numa categoria onde será o único representante português.

O português Tiago Luís Pereira ambicionou esta sexta-feira chegar à final do triplo salto dos Mundiais de atletismo Budapeste'2023, no culminar de uma época difícil, em que trocou de treinador, de João Ganço para o cubano Iván Pedroso.

"Estou um pouco à procura de salvar a minha temporada. Foi uma época difícil, de muitas mudanças na minha vida pessoal e profissional. Não quero ficar de fora da final, ainda não fiquei fora de nenhuma, tirando os Jogos [Olímpicos Tóquio'2020]", explicou o atleta do Sporting, em declarações à agência Lusa.

O saltador de 29 anos chega à qualificação dos Campeonatos do Mundo com a modesta marca de 16,51 metros como melhor do ano, apesar de deter 17,11 como recorde pessoal.

"Estou à procura de boas sensações, estou a sentir-me melhor de dia para dia e acredito que posso saltar bem. Agora, é chegar e executar, porque palavras não fazem nada", sublinhou o 10.º classificado em Oregon'2022.

Tiago Pereira vai ser o único representante luso no concurso, marcado para sábado, a partir das 19h37 locais (18h37 em Portugal Continental), no qual avança quem superar 17,15 metros ou os 12 melhores, depois da desistência de Pedro Pablo Pichardo, detentor dos títulos olímpico, mundial e europeu.

"Não [tenho mais responsabilidade], porque eu encaro qualquer competição, com ou sem Pichardo, para ganhar, para ser o melhor possível. Eu vou encarar esta competição como encaro todas, a 200%, corra bem ou mal, deixo tudo", salientou.

Depois de três presenças em grandes competições, com o oitavo lugar nos Europeus Munique'2022 e o 16.º nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Tiago Pereira passou a ser treinado por Iván Pedroso, em detrimento de João Ganço.

"É difícil descrever. Ambos são muito bons treinadores. Tenho no João Ganço, além disso, um muito bom amigo, e o que me motivou para mudar para o Iván [Pedroso] foi a necessidade de ter um grupo. Sou muito competitivo e preciso de um grupo que me puxasse e me motivasse, porque é difícil treinar sozinho. É bom, porque o foco és só tu, mas eu gosto de competir e procurei um grupo de elite para ser melhor a cada dia", explicou.

A qualificação do triplo salto vai ser disputada no sábado, primeiro dia da 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo, e a final marcada para segunda-feira, às 19h40 locais (18h40 em Portugal Continental).