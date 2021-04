Thierry Ndikumwenayo e Likina Amebaw vencem Cross das Amendoeiras

Mais uma edição do Cross Internacional das Amendoeiras

Redação com Lusa

Melhor português foi Rui Pinto, atleta do 4 Run, que terminou a prova no quarto lugar.

O atleta do Burundi Thierry Ndikumwenayo e a etíope Likina Amebaw venceram este domingo as provas masculina e feminina do 44.º Cross Internacional das Amendoeiras, disputado na pista das Açoteias, em Albufeira.

Thierry Ndikumwenayo terminou a prova com o tempo de 25.21 minutos e superiorizou-se a Hosea Kiplangat, do Uganda, que terminou a oito segundos do vencedor, e ao irlandês Sean Tobin, terceiro, a 17 segundos.

O melhor português foi Rui Pinto, atleta do 4 Run, que terminou a prova no quarto lugar, a 33 segundos do vencedor.

Já na prova feminina, a vitória foi da etíope Likina Amebaw, com o tempo de 22.42 minutos, que bateu as espanholas Azucena Díaz, segunda a nove segundos, e Clara Viñaras, terceira a 20 segundos.

Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, foi a melhor portuguesa, terminado no quarto lugar, a 43 segundos da vencedora.