The Daily Mile: já há 109 escolas portuguesas a correr ou caminhar

Iniciativa global está a ser implementada nas escolas portuguesas, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e de estrelas como Mariana Machado.

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), em colaboração com o Ministério da Educação, implementou uma iniciativa global que já faz parte da rotina de 109 escolas de todo o país - The Daily Mile, que coloca estudantes e professores a realizar, três vezes por semana, uma caminhada ou corrida de 15 minutos.

Esta iniciativa foi criada em 2012, na Escócia, e defende a promoção do bem-estar social, emocional e mental das crianças, assim como a saúde e aptidão física.

O presidente da FPA, Jorge Vieira, mostra-se muito satisfeito com a adesão das escolas nacionais e com os impactos positivos que traz para os jovens. Jorge Vieira acredita que no futuro "vamos ter crianças mais ativas, mais sociáveis e mais concentradas".

Algumas das 109 escolas que aderiram contam com o apoio de atletas consagrados, como aconteceu com o Agrupamento de Escolas André Soares, de Braga, que contou com a presença de Mariana e Albertina Machado, madrinhas do evento.