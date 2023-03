Taça da Europa de lançamentos: Portugal em segundo lugar nos masculinos

Portugal com inédito pódio na Taça da Europa de lançamentos masculinos.

Portugal conquistou, este domingo, um inédito pódio na Taça da Europa de lançamentos, com a equipa masculina a ficar no segundo lugar coletivo na competição que decorreu em Leiria, onde a formação feminina foi quarta classificada.

Para este êxito muito contribuiu o ouro de Leandro Ramos no lançamento do dardo, com 78,57 metros.

"Trabalhámos para ganhar esta competição. Não consegui uma marca melhor, de mais de 80 metros, o segundo objetivo, mas só posso estar satisfeito. Agora, quero qualificar-me para os mundiais e este ano gostaria de me aproximar dos 90 metros", disse.

João Fernando foi oitavo ao fixar o seu recorde nacional sub-23 no lançamento do dardo em 67,94, apurando-se para os Europeus sub-20, entre 07 a 10 de agosto em Jerusalém, Israel.

No mesmo concurso, Ilírio Nazaré foi 10.º, com 67,91 metros.

Francisco Belo foi nono no lançamento do peso, com 19,81 metros, em evento conquistado pelo ucraniano Roman Kokoshko, com 21,52.

Em femininos, Liliana Cá começou com três ensaios nulos no lançamento do disco, porém terminou em segunda com 64,32 metros, a 56 centímetros da alemã Shanice Craft, que assim subiu ao segundo lugar do ranking mundial de 2023.

"Estava à espera de fazer um melhor desempenho, apesar de estar com um problema no pé, mas fico contente com a marca alcançada. Não contava lançar acima dos 64 metros, pois esta prova não foi especificamente preparada, já que trabalho para o Mundial, no qual quero fazer um grande resultado", assumiu Liliana Cá.

Irina Rodrigues atingiu os 58,97 metros que lhe valeram a sétima posição no disco.

Competindo pela última vez, oficialmente, no lançamento do martelo, e sob um "turbilhão de emoções", Vânia Silva arremessou a 58,67 metros, que resultaram no 13.º posto na competição ganha pela britânica Charlotte Payne, que alcançou os 68,89 metros.

No sábado, destacou-se o ouro de Jéssica Inchude no dardo.

Num medalheiro, conjunto, com 22 países a celebrar o pódio, Portugal foi terceiro com dois ouros e uma prata, atrás da Ucrânia (quatro ouros e uma prata) e Alemanha (dois ouros, duas pratas e um bronze).