Susana Francisco regressa ao Sporting para reforçar equipa de atletismo

Aos 31 anos, Susana Francisco deixa o Sporting de Braga e volta aos "verdes e brancos", onde quer adaptar a distância e enquadrar-se "na proposta do clube", explicou, citada em comunicado

A corredora Susana Francisco regressou ao Sporting, que tinha deixado em 2019, para reforçar a equipa de corta-mato e estrada, anunciaram este domingo os "leões" em comunicado, na continuação de mudanças no elenco para 2023.

Aos 31 anos, Susana Francisco deixa o Sporting de Braga e volta aos "verdes e brancos", onde quer adaptar a distância e enquadrar-se "na proposta do clube", explicou, citada em comunicado.

Os objetivos, disse, "passam pelas equipas coletivas de corta-mato e de estrada", e porque "fazer parte de uma equipa vencedora traz motivação", decidiu mudar-se.

Esta é nova "movimentação" na equipa de atletismo do Sporting, que no domingo foi reforçada noutro setor com o velocista Wilson Pedro (ex-Sobral de Ceira), dois dias depois da chegada de Liliana Cá, recordista do lançamento do disco, disciplina da qual anunciaram a saída de Irina Rodrigues.

De resto, dentro dos setores de Susana Francisco registaram-se saídas "de peso", a de Sara Moreira para o Feirense e a de Jessica Augusto e Lia Lemos para o Sporting de Braga.