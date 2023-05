SuperHalfs: o retrato do "maraturista"

É homem, tem uma média de 45 anos e uma profissão qualificada. Este é o retrato-tipo do "maraturista" que se inscreve no circuito de meias maratonas europeias, as SuperHalfs, e na qual se inclui a de Lisboa. Se é um(a) "runner" aperte o cinto e venha daí.

Do lado do organizador o chamariz apela ao ego: não seria catita colocar um medalhão gigante dourado bem no meio da estante lá de casa onde expõe as suas mais corriqueiras medalhas de participação? E, ao mesmo tempo, enriquecer o álbum do Instagram com visitas a algumas das cidades mais apetecíveis da Europa? Bem-vindos ao admirável recente mundo dos corredores que casam a prática da corrida com o turismo: eles são os "maraturistas".

As regras são simples. Para ganhar a tal medalha - três vezes maior do que o de uma medalha normal, porque nestas coisas o tamanho conta - o proponente vai ter de correr, e terminar, todas as cinco meias maratonas do circuito no prazo limite de três anos. Do cardápio fazem parte a Meia Maratona de Lisboa, a de Praga (Chéquia), Copenhaga (Dinamarca), Cardiff (País de Gales) e Valência (Espanha). A organização do circuito conta-nos que há mais 15 corridas a bater à porta para entrar e não é difícil de entender as razões. O projeto arrancou em 2022 e em pouco menos de um ano já se contam cerca de 5000 corredores registados, com pelo menos uma meia maratona no currículo. Destes, 57 deles já são totalistas, o que significa que colecionaram as cinco participações em pelo menos 365 dias!

O projeto era para ter arrancado em 2020, mas a pandemia adiou o início do circuito para 2022. A ideia nasceu da organização checa, que testou o conceito num circuito composto por cinco meias maratonas checas. Os resultados deram força à ideia de criar um circuito europeu. "As nossas pesquisas indicam que as meias maratonas [n.d.r.: 21,2 quilómetros] são a distância favorita dos corredores e estes estão dispostos a viajar pela Europa e pelo mundo para correr e competir. Criamos então o conceito da Superhalfs, que combina algumas das mais bem organizadas e reconhecidas meias maratonas da Europa", explicou Saso Belovski a O JOGO.

Os interessados têm de dar poucos passos para começar o circuito. Ir à página www.superhalfs.com, fazer o registo e guardar o número de passaporte. Este será usado pela organização para o identificar e validar as participações. Se conseguir correr as cinco meias maratonas no limite de três anos (a contar da data da conclusão da primeira prova) recebe o ambicionado medalhão logo que cortar a linha de meta da quinta prova.

Há outras vantagens que distinguem os corredores registados. A Meia Maratona de Lisboa, por exemplo, criou uma box para os atletas partirem na frente da corrida.

Então, ainda cabe um medalhão no meio da sua estante? Se ainda não o fez, espreite a fotogaleria.

As cinco corridas do circuito SuperHalfs

Meia Maratona de Lisboa: já corrida a 12 de março de 2023

N.º de finalizadores desta última edição (incluído o pelotão de elite): 10 609

Recorde de finalizadores: 16 500

Descritivo: corrida na capital portuguesa, com o percurso muito plano e com o rio Tejo, como cenário. A travessia da Ponte 25 de Abril e o final na zona nobre de Belém são os principais pontos de atração da prova. Depois de correr 21 quilómetros ninguém vai leva a mal fechar a experiência com um pastel de Belém. Ou dois. Afinal, quantos há uma caixa?

Meia Maratona de Praga (Chéquia): já corrida a 1 de abril de 2023

N.º de finalizadores desta última edição: 10 203

Recorde de finalizadores: 11 500

Descritivo: percurso rápido e plano. Boa oportunidade para conhecer a Ponte Carlos, Castelo de Praga, o Teatro Nacional e a sala de concertos Rudofinum, entre outros. Os Smazeny Syr, um queijo empanado e frito, servido com batatas cozidas e molho tártaro, garante uma boa história para contar lá em casa. Este pode ser regado com uma boa cerveja artesanal, uma das especialidades do país.

Meia Maratona de Copenhaga (Dinamarca): 17 de setembro de 2023

N.º de finalizadores da última edição: 21 565

Recorde de finalizadores: 25 000

Descritivo: corrida mais jovem das cinco do circuito. Criada em 2015 cresceu exponencialmente, ao ponto de ter acolhido na última edição uns respeitáveis 25 mil corredores na meta na edição de 2022. Percurso plano, com ruas largas, onde é possível conhecer de passagem o antigo Palácio da Bolsa - um dos mais antigos edifícios da capital dinamarquesa -, o Parlamento de Christianborg, a Igreja de Mármore ou a biblioteca Black Diamond. Para dar ritmo aos maxilares a opção de salmão defumado vai repor algum do sódio perdido.

O nível de vida é elevado para a bolsa portuguesa, a começar no custo de inscrição: cerca de 70 euros.

Meia Maratona de Cardiff (País de Gales): 1 de outubro de 2023

N.º de finalizadores da última edição: 12 785

Recorde de finalizadores: 27 500

Descritivo: um dos maiores eventos de corrida da Europa. Como é de esperar, passa pelos principais marcos da capital galesa: a excelente Baía de Cardiff, o Centro Cívico e o Castelo de Cardiff. Os locais vivem com paixão o evento portanto é de esperar muito apoio nas ruas. À mesa, a opção de cordeiro é uma aposta segura e não fica longe dos sabores da culinária portuguesa.

Tome nota que desde o Brexit é obrigatório passaporte para entrar no País de Gales e este tem de ter o mínimo de seis meses de validade.

Meia Maratona de Valência (Espanha): 22 de outubro de 2023

N.º de finalizadores da última edição: 12 785

Recorde de finalizadores: 20 000

Descritivo: aquela que é considerada a melhor meia maratona espanhola, conta com um pelotão gigante, um percurso rápido e plano e um clima excelente. Se lhe sobrar tempo, ainda pode dar um mergulho nas amenas águas do Mar Mediterrâneo e recuperar as forças com algo que não seja um prato de massa: experimente a paelha, para variar.