Sporting lamenta falecimento da antiga atleta Lavínia Brito Paes

Redação com Lusa

O Sporting lamentou esta segunda-feira o falecimento da sua antiga atleta Lavínia Brito Paes, no domingo, aos 90 anos, apresentando as "mais sentidas condolências" a familiares e amigos.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Lavínia Brito Paes, antiga atleta e dirigente do emblema de Alvalade, que faleceu no último domingo aos 90 anos", escreveu o clube lisboeta na sua página na internet.

Os leões recordam uma desportista eclética, que representou o Sporting em diversas modalidades, nomeadamente voleibol, badminton, natação e atletismo, tendo sido campeã nacional nos lançamentos do peso e do dardo, em 1955.

Enquanto dirigente, Lavínia Brito Paes foi "responsável" pela reabertura da secção de voleibol em 1981/82, numa vida ligada ao clube no qual foi ainda professora de ginástica.

O Sporting recorda que Lavínia foi também capitã da primeira equipa da seleção portuguesa nacional feminina de voleibol, praticante de basquetebol e professora de educação física.

"Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", completou o Sporting.