Sporting em quarto na Taça dos Clubes campeões europeus de corta-mato feminino

Competição foi ganha pelas espanholas do Playas de Castellón, que também venceram a nível individual com Likina Amebaw.

O Sporting ficou no quarto lugar na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato feminino, disputado no Jamor, numa competição ganha pelas espanholas do Playas de Castellón, que também venceram a nível individual com Likina Amebaw.

A atleta etíope a representar a equipa espanhola foi a mais rápida da prova, terminando o percurso de 6.400 metros com o tempo de 22.13 minutos, à frente da queniana do Sporting Fancy Cherono, que foi segunda, a 14 segundos.

O pódio foi completo por Tigist Gshaw (Alley Club).

Contas feitas, a vitória foi para as espanholas de Playas de Castellón, com 15 pontos, em segundo ficaram as turcas do Istambul BBSK, com 27 pontos, e em terceiro outra equipa espanhola, o Bilbao AT, com 40 pontos.

O Sporting, que venceu as últimas duas edições realizadas (2018 e 2019), acabou por ficar em quarto lugar, somando 42 pontos.

No escalão sub-20, vitória foi para a equipa romena AC Mica Roma, que ficou à frente do CA Auvergne e do coletivo CSM Raraul, também da Roménia.

Numa prova em que as atletas percorreram uma distância de 4.200 metros, Ilona Mononen foi a primeira a cruzar a linha da meta, Madalina Sirbu terminou em segundo e Margot Dajoux foi terceira, com Beatriz Pereira, do Maia AC, a ser a melhor portuguesa em prova, com a 15.ª posição.