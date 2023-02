Sporting e Benfica satisfeitos com equilíbrio na pista coberta antes dos "penáltis"

Sporting lidera no feminino os Nacionais de Clubes, enquanto os dois rivais lisboetas dividem a liderança no masculino.

Os responsáveis pelo atletismo de Sporting e Benfica assumiram-se satisfeitos com os resultados alcançados este sábado nos Nacionais de Clubes em pista coberta, em Pombal, antevendo decisão em "penáltis" no domingo.

O Sporting lidera no feminino com 4,5 pontos de vantagem sobre o Benfica, que regressou a esta competição depois de dois anos de ausência, enquanto os dois rivais lisboetas dividem a liderança no masculino, ambos com 45 pontos.

"Nós ambicionávamos este resultado ou até melhor, mas, em relação ao que têm sido as últimas épocas, sobrevivemos à primeira jornada, estamos empatados, e vamos para a segunda para lutar pela vitória até ao último segundo da estafeta", afirmou o diretor técnico do Sporting, Paulo Reis, em declarações à agência Lusa.

Os leões procuram o 19.º título no masculino, que não conquistam desde 2021. "Temos várias provas em aberto. Os dois estrangeiros em que apostámos vêm competir no peso [Roman Kokoshko] e na altura [Andrii Protsenko] e temos boas alternativas para as outras disciplinas. Vamos disputar os pontos todos, algumas vamos ganhar, outras não, sempre com esperança de reconquistar o título", explicou Paulo Reis.

No setor feminino, o Sporting persegue o 28.º cetro, o 13.º seguido, numa competição que apenas lhe escapou em duas ocasiões, e depois de dois anos de ausência de equipas do Benfica nos Nacionais "indoor".

"Ninguém gosta de competir sozinho e nós temos tido adversários, mas um adversário como o Benfica tem outro peso e dá outra competitividade e valor à vitória", reconheceu o responsável leonino, reconhecendo "que, mesmo uma vantagem de 4,5 pontos, não permite falhar".

Do lado do Benfica, a coordenadora técnica do atletismo "encarnado" admitiu as dificuldades no feminino: "O Benfica sempre apostou muito nesta modalidade, passámos muitas dificuldades, mas, nos últimos 18 anos temos ajudado o país nesta modalidade. Sempre pensámos que era mais fácil apostar no feminino, mas é um problema nacional, porque investimos na formação, mas, depois, com a entrada nas faculdades e no mercado de trabalho, e a verdade é que muitas mulheres desistem".

"Está a ser aqui disputado um campeonato muito bom, com muita incerteza, não só no resultado coletivo, mas também em algumas vitórias. No feminino, o Sporting continua a ser superior, o nosso objetivo é criar uma aproximação e fazer tudo para que não se distraiam porque o Benfica pode surpreender, enquanto, no masculino, temos um plantel muito mais curto, mas não perdemos o foco. Hoje foram seis penáltis e amanhã [no domingo] sete", afirmou Ana Oliveira, também em declarações à Lusa.

Antevendo a segunda jornada da competição masculina, a responsável "encarnada" mostrou-se otimista na conquista do 12.º título de campeão nacional "indoor", o segundo seguido, sem que haja margem de erro.

"No masculino, é campeão quem ganhar quatro provas, partindo do princípio que os outros ficam em segundo, porque é proibido ser terceiro. Penso que o Benfica tem obrigação de ganhar essas quatro. Mas, quem falha morre e espero que não seja o Benfica a falhar", rematou.

Os dois responsáveis lamentaram a escassez de público presente na Expocentro, em Pombal, na primeira jornada da competição, "ao nível de um campeonato regional", segundo Ana Oliveira.