Sporting e Benfica comandam apuramento para os nacionais de clubes de atletismo

As "leoas" conseguiram 372 pontos na tabela feminina, enquanto as "águias" fizeram 569 na masculina

O Sporting, em femininos, e o Benfica, em masculinos, acabaram hoje na frente a fase de apuramento para os campeonatos nacionais de atletismo de clubes de pista coberta, em Braga e Pombal, respetivamente.

As "leoas" conseguiram 372 pontos na tabela feminina, enquanto as "águias" fizeram 569 na masculina, hoje e sábado, numa prova que serviu para definir as primeira e segunda divisões a caminho da final, em 19 e 20 de fevereiro.

Em femininos, na I Divisão, competirão também a Juventude Vidigalense, o Sporting de Braga, a Juventude Operária Monte Abraão, o Jardim da Serra, o Maia, o GRECAS e a ADRAP.

Em masculinos, disputarão o principal escalão, além do Benfica, o Sporting, o Sporting de Braga, o Jardim da Serra, o Seia, a Juventude Vidigalense, o GRECAS e o Atlético da Póvoa de Varzim.

As melhores marcas foram conseguidas no sábado, com Auriol Dongmo a lançar a 19,29 metros, a terceira melhor marca nacional de sempre e, até agora, a melhor marca mundial do ano, sendo o primeiro acima dos 19 metros em 2022, valendo-lhe a liderança do "ranking" mundial.

Outra atleta do Sporting, Evelise Veiga, venceu o salto em comprimento, com um ensaio de 6,52 metros, uma distância que nunca alcançou em 2021 em pista coberta.