Sisínio Ambriz em destaque no meeting de Lisboa com novo recorde nas barreiras

Correu em 13,90 segundos e fixou novo recorde nacional de juniores nos 110 metros barreiras.

O novo recorde nacional de juniores nos 110 metros barreiras, de Sisínio Ambriz, e o regresso às pistas portuguesas de Nelson Évora foram este sábado os destaques no meeting de atletismo de Lisboa, Memorial Moniz Pereira.

Na pista do Estádio Universitário, Sisínio correu em 13,90 segundos (vento de -2,5 m/s), para ser segundo, logo atrás do brasileiro Gabriel Constantino.

O jovem barreirista do Benfica retira quatro centésimos ao seu próprio recorde e passa a ser o oitavo melhor português de sempre, confirmando mínimos para os Europeus de sub-20.

Nelson Évora, o antigo campeão olímpico e mundial do triplo, a competir como individual, fez uma rara aparição no salto em comprimento, para ser sexto classificado, com 7,08 metros, em prova vencida por Ivo Tavares (Benfica), com 7,66.

Na prova feminina de barreiras altas, em 100 metros, triunfou Catarina Queirós (Benfica), em 13,39 segundos, recorde pessoal que a leva a sétima de sempre.

No salto com vara, registaram-se triunfos de Pedro Buaró (Benfica), com 5,45 metros, e Marta Onofre (Sporting), com 4,20, enquanto no salto em comprimento feminino venceu a sportinguista Evelise Veiga (6,47).

No lançamento do disco, boa progressão de Ivanilda Lopes, do Benfica, com a marca de 56,12 metros (é a quarta de sempre).

Delvis Santos, do Jardim da Serra, fez 21,30 segundos aos 200 metros, atrás de um velocista colombiano e outro brasileiro.

Marta Trovoada (Sporting) lançou o dardo a 47,88 metros, para ser terceira com recorde pessoal, atrás de duas colombianas.

Os melhores lusos nos 1.500 metros foram os benfiquistas Etson Barros (3.42,59 minutos) e Camila Gomes (4.17,55), ambos com as suas melhores marcas.

Gerson Baldé, do Benfica,(2,20) e Anabela Neto (1,80), do Sporting, venceram no salto em altura, enquanto Sofia Duarte (Juventude Vidigalense), com 2.08,41 minutos, e José Carlos Pinto (Benfica), com 1.48,23, foram os mais rápidos nos 800 metros.

Tomás Silva (Sporting) venceu os 3.000 metros obstáculos em 8.51,00 minutos e Ruben Amaral (Sporting) triunfou nos 5.000 metros, em 13.49,66.