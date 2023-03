"Sinto que estou a voltar ao meu nível. Foi um bocado difícil a época"

Auriol Dongmo sagrou-se bicampeã europeia no lançamento do peso em pista coberta.

A portuguesa Auriol Dongmo admitiu, esta sexta-feira, estar a regressar à sua melhor forma, depois de se sagrar bicampeã europeia no lançamento do peso em pista coberta, em Istambul'2023.

"Não estava a correr como eu queria. Queria lançar acima dos 20 metros. Mas, agora, estou muito contente porque sinto que estou a voltar, mais ou menos, ao meu nível. Foi um bocado difícil a época", reconheceu Dongmo, na zona mista da Ataköy Arena,

A campeã europeia e mundial "indoor", de 32 anos, começou o concurso com 19,63, seguindo com 18,68 até lançar alcançar os 19,76 da melhor marca europeia do ano, que lhe valeram o segundo título europeu consecutivo. Depois de um nulo no quarto lançamento, concluiu a competição com 19,38 e 19,62.

"Este ano foi difícil o início, conseguir lançar acima de 19,50, mas estou a voltar ao meu nível", assegurou.

A felicidade apenas foi atenuada pela ausência do pódio de Jessica Inchude, que terminou a competição no quarto lugar, com 18,33, atrás da alemã Sara Gambeta (18,83) e da sueca Fanny Roos (18,42).

"Fogo, eu queria mesmo que a Jessica fosse ao pódio, para ser mais uma. Mas são coisas que não podemos controlar", lamentou Dongmo.

Com os títulos europeus conquistados hoje por Dongmo e Pedro Pichardo Pichardo, no triplo salto, Portugal a somar 28 medalhas em Europeus "indoor", 17 de ouro.