"Sinto-me muito orgulhoso por ser representante de Portugal nesta disciplina"

Redação com Lusa

O português Abdel Larrinaga disse este domingo ter ficado satisfeito com a sua temporada de inverno, depois de chegado às semifinais dos 60 metros barreiras dos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado.

Depois de ter corrido as eliminatórias em 7,69, a dois centésimos de segundo do seu recorde pessoal (7,67), o barreirista português foi o 22.º entre os 24 semifinalistas com 7,70, falhando o objetivo de bater o recorde nacional (7,64).

"[O recorde] Não caiu, mas sinto-me contente, porque acho que há muito tempo que não há um barreirista português nas meias-finais de um Mundial. Também me sinto muito orgulhoso por ser representante de Portugal nesta disciplina. Vou muito contente com a minha pista coberta, já que os objetivos foram cumpridos, não a 100 por cento, porque tínhamos o objetivo de bater recorde de Portugal", referiu.

Mesmo o atual recorde nacional não seria suficiente para avançar para a final dos 60 metros barreiras. Os últimos repescados foram o espanhol Asier Martínez (7,55) e o britânico David King (7,57), este último numa decisão por sorteio após o empate com o japonês Shusei Nomoto (7,57).

Larrinaga considera que esta "foi uma época de inverno produtiva", assegurando que vai "trabalhar para o verão", que considera que "vai ser um pouco melhor".

"No verão, [quero] entrar no Mundial. E sempre sair a dar o meu melhor e representar Portugal a 100%, como até aqui", assegurou.