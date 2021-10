Trail Serra de Arga: números próximos da pré-pandemia

Ultra Trail Serra de Arga regressou com medidas especiais: saídas em blocos de 100 atletas e obrigatoriedade de uso máscara na partida.

O número de participantes do Grande Trail Serra de Arga, realizado no sábado do fim de semana anterior, em Viana do Castelo, ficou muito próximo do da edição de 2019, a última realizada antes da pandemia. Dos 1916 inscritos nas cinco provas distribuídas entre sábado e domingo, acabaram por terminar 1445 o que representa uma quebra de apenas 12,4% relativamente aos finalizadores da penúltima edição. Os números revelam um clima de confiança por parte dos participantes e o nível de participação até poderia ser igual ao de 2019, caso a organização não tivesse sido forçada a alterar a data de realização do evento: "Tivemos de mudar a data da prova por causa das eleições autárquicas e muitos dos inscritos passaram para 2022", explicou o organizador Carlos Sá a OJOGO.

Foram implementadas algumas medidas para diminuir o risco de contágio, como a partida obrigatória com máscara e a saída fraccionada em blocos de 100 atletas, contando o tempo líquido como o fiel para atribuição das classificações. A medida ajudou a dispersar o pelotão nos quilómetros iniciais com trilhos técnicos, mas Sá não vê futuro na medida" Fizemo-lo assim por causa da Covid-19, mas é difícil selecionar todos os atletas com maior ranking para o primeiro bloco e há sempre queixas. Quando a situação estiver estabilizada, voltaremos ao sistema tradicional de partida única", explicou.

O trail curto e a caminhada sofreram alterações de última hora por causa da impossibilidade de atravessar os rios com o caudal engrossado pela chuva de véspera. Se no caso da primeira variante houve um acréscimo de dois quilómetros, já a caminhada foi encurtada para praticamente metade: sete.

Em termos desportivos, o destaque vai para Mário Fonseca (Compressport) e Ana Saborano (Talentos Objetivos), vencedores dos 110 quilómetros do Ultra Endurance, com cerca de uma hora de vantagem sobre os segundos classificados.

Classificações

Ultra Endurance (110 km)-Masculinos

1.º Mário Fonseca (Compressport Portugal), 14:02:20.268

2.º András Herczog (individual), 14:57:51.063

3.º Artur Costa (Desnível Positivo), 14:57:51.800

Femininos

1.ª Ana Saborano (Talentos Objetivos), 18:36:20

2.ª Marta Fernandes (Runners Póvoa St. Iria), 19:39:08

3.ª Paula Costa (Ac. Desp. Arcos Valdevez), 19:46:30

Ultra Trail (45 km)-Masculinos

1.º Miguel Arsénio (Trail Team Bifase), 04:12:29

2.º João Cruz (CB Run), 04:15:14

3.º Dário Moitoso (Azores Trail Run Pro Team), 04:25:26

Femininos

1.ª Inês Marques (Salomon Suntoo Caravela), 05:10:38

2.ª Cristina Arreiol (Boavista Trail), 05:14:48

3.ª Nádia Casteleiro (Oralklass), 05:32:45

Trail Longo (27 km)-Masculinos

1.º Daniel Santos (NS Trail Team), 02:30:48

2.º Romeu Gouveia (Salomon Suunto Caravela), 02:31:13

3.º Ricardo Carreira (OCS-Arrábida Trail Team), 02:31:18

Femininos

1.ª Paula Soares (Amarante Trail Running), 02:56:54

2.ª Renata Gonçalves (CTR-Coimbra Trail Running), 03:08:06

3.ª Ana Botelho (Cinfães a Correr), 03:16:34

Trail Curto (19 km)-Masculinos

1.º Luciano Pereira (Habcarpintaria), 01:43:07

2.º Vítor Carvalho (Adeca), 01:43:33

3.º Luís Silva (ACRA Running), 01:46:13

Feminos

1.ª Célia Neto (Nós Acreditamos Run Team), 02:02:01

2.ª Paula Lage (Furfor Running Project), 02:08:19

3.ª Natália Pereira (Tribu Trail), 02:15:02