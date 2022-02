Seleção portuguesa de atletismo quinta no DNA Indoors

Redação com Lusa

Evelise Veiga foi a única lusa a vencer uma competição, no salto em comprimento.

A seleção portuguesa de atletismo terminou este sábado em quinto entre as seis participantes na Dynamic New Athletics (DNA), em Glasgow, onde a Espanha venceu a competição disputada em pista coberta.

Após a estafeta final [The Hunt, ou perseguição], e os vários duelos individuais em várias disciplinas, Portugal quedou-se pelo quinto posto, à frente da anfitriã Escócia, mas atrás da vencedora Espanha. Inglaterra, Irlanda e País de Gales terminaram nas posições seguintes.

Evelise Veiga foi a única lusa a vencer uma competição, no salto em comprimento, ao alcançar, na decisão, 6,50 metros, depois de vencer todos os duelos, superando o segundo posto alcançado por João Vitor Oliveira nos 60 metros barreiras, em 7,82 segundos.

Portugal amealhou ainda os terceiros lugares na estafeta mista 4x400 metros (João Coelho, Carina Vanessa, Vera Barbosa, Ericsson Tavares), em 03.22,26 minutos, nos 60 metros barreiras femininos, por Catarina Queirós, em 8,39 segundos, e no salto em altura, por Diogo Oliveira, em igualdade com o inglês Divine Duruaku.

Rosalina Santos conseguiu a quarta posição nos 60 metros (7,41 segundos), Patrícia Silva foi quinta nos 800 metros (2.09,02 minutos), tal como Francisco Belo no lançamento do peso, com 20,36 metros, a melhor marca da tarde, mas depois de ter sido relegado para o derradeiro duelo, e Fatoumata Diallo e Paulo Soares na prova de 2x2x200 metros (1.44,68 minutos).

Diogo Antunes ainda igualou o seu melhor resultado da época nos 60 metros masculinos (6,76 segundos), mas não conseguiu melhor do que o sexto posto.

Assim, Portugal iniciou a The Hunt [a estafeta de várias distâncias] na quarta posição, a 10,70 segundos da Espanha, que tinha 6,70 de vantagem sobre Irlanda e Inglaterra, acabando por ser ultrapassado pelo País de Gales, que estava a 15,35 da líder.

Camila Gomes (800 metros), José Carlos Pinto (600), Carina Vanessa (400) e Frederico Curvelo (200) terminaram a estafeta final em 4.59,57.