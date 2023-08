Sebastian Coe reeleito para a presidência da World Athletics

Redação com Lusa

Coe, antigo campeão olímpico dos 1.500 metros (Moscovo'1980 e Los Angeles'1984) e ex-recordista mundial, foi eleito pela primeira vez presidente em 2015, quando o organismo ainda se designava por IAAF, derrotando então o também ex-atleta Serguei Bubka

O inglês Sebastian Coe foi esta quinta-feira reeleito presidente da World Athletics, no decorrer do 54.º Congresso do organismo que tutela o atletismo mundial e na antecâmara dos Mundiais da modalidade em Budapeste.

Coe, antigo campeão olímpico dos 1.500 metros (Moscovo'1980 e Los Angeles'1984) e ex-recordista mundial, foi eleito pela primeira vez presidente em 2015, quando o organismo ainda se designava por IAAF, derrotando então o também ex-atleta Serguei Bubka.

Este será o terceiro e último mandato do inglês à frente da World Athletics, depois de uma primeira reeleição em 2019, na ocasião, tal como esta quinta, como candidato único.

No escrutínio desta quinta, Coe, de 66 anos, recebeu 192 dos 195 votos possíveis.