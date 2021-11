Saucony Ride 14: a passada firme de uma faz tudo

A Saucony atualizou as Ride 14. Rodamos 50 quilómetros em treinos e provas e descobrimos as vantagens do amortecimento intermédio e a rapidez de reação da sola como pontos fortes para quem já passou a fase de iniciante na corrida.

Em abril deste ano, a Saucony apresentou uma atualização da Ride, um modelo de sapatilha para uma passada neutra, para estrada. A forma das Ride 14 tem agora um perfil mais elegante e seguro, mais rápido, peso mais reduzido e uma malha mais respirável. Pusemo-las a teste durante cerca de 50 quilómetros, em diferentes pisos e em diferentes climas para lhes perceber o carácter.

A primeira nota de destaque vai para a sola e o seu amortecimento intermédio. Para um corredor ligeiro, com cerca de 66 quilos, como é este escriba, será perfeito e a rapidez de reação da sola, sem amortecimentos excessivos, corta uns bons segundos ao ritmo médio por quilómetro. O peso do conjunto - 541 gramas o par, no número 42 - também ajuda à essa reatividade. Já um corredor com excesso de peso e as articulações e músculos ainda tenrinhos dos primeiros passos no desporto poderá ficar a desejar um pouco mais de "sofá" destas Ride 14. Se for o caso, o modelo Triumph 19, da mesma marca, poderá ser uma melhor opção.

Quebramos uma das regras de ouro do calçado desportivo que passa por fazer uma rodagem prévia em treino para rodar e quebrar o material novo. Em vez disso, entramos a "matar" nos 10 quilómetros da "Dupla Légua da Aerokib", uma corrida com um original percurso que percorre três tipos de pista. Deu-se tão bem na longa reta de 950 metros do aeródromo, como nas curvas muito apertadas do asfalto do Kartódromo Internacional de Braga, apresentando sempre uma excelente aderência em piso molhado e, apesar da firmeza, uma surpreendente tolerância à rotação nos apoios realizados sobre as pontas dos dedos. Curiosamente, esta mesma firmeza não nos deixou nada desconfortáveis nos curtos troços de paralelo da Maratona do Porto e a malha superior bastante respirável, e elástica, funcionou muito bem, como pudemos comprovar numa corrida que se desenrolou sob um verão de S. Martinho. Os tons claros do modelo testado, com detalhes refletores para maior segurança nos treinos noturnos, terão ajudado.

Quanto à durabilidade, os quilómetros percorridos não permitem conclusões definitivas, mas estudos independentes atribuem-lhe uma densidade de cerca de 20 por cento superior a média das sapatilhas de corrida, o que é um bom indicador.

A marca norte-americana indica um preço de venda de 140 euros. Não são baratas, mas estão em linha com os modelos de marcas concorrentes, do mesmo segmento.

Especificações

Peso do par (gramas): 541 gramas

Drop (mm): 7.9

Largura da sola na frente (mm): 112,7

Largura da sola no calcanhar (mm): 89.1

Altura da sola na frente (mm): 24

Altura da sola no calcanhar (mm): 32

Tipo de suporte do arco: neutral