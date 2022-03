Saucony Kinvara 13 querem rivalizar com o carbono

As novas sapatilhas Saucony Kinvara 13 querem rivalizar com as sapatilhas de competição com placa de carbono. A leveza e velocidade foram as prioridades.

A marca norte-americana de calçado de corrida Saucony, anunciou esta semana o lançamento das novas sapatilhas Kinvara 13. O modelo é minimalista e é para ser usado no asfalto, por corredores leves, com a passada neutra. Foi construído com a velocidade pura como objetivo principal, pesando apenas 213 gramas no modelo masculino e 184 gramas no feminino.

Para atingir maior ligeireza a marca de Boston dispensou o uso de placa na entressola e usou malha de camada única na parte superior. O resultado foi um modelo que, segundo a marca, pretende rivalizar com as sapatilhas de competição com placa de carbono.

O amortecimento é confiado a uma sola com tecnologia PWRRUN, com entressola mais biselada e contorno aerodinâmico do mediopé. Na parte do contacto com o solo foi usada a borracha XT-900 para aumentar a durabilidade.

O novo modelo está disponível em várias cores, por um valor a rondar os 140 euros.