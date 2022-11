Sara Moreira estreou-se a ganhar pelo Feirense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A fundista Sara Moreira estreou-se pelo seu novo clube, o Feirense, e logo a ganhar. Dado curioso: a fundista ganhou no município onde é Vereadora do Desporto e o plano passava apenas por fazer mais um treino.

"A ideia era vir fazer um treino, mas acabei por ganhar. Não estava nos meus planos, mas acabou por acontecer", contou Sara Moreira a O JOGO, num tom meio embaraçado, no final dos 10 quilómetros da "Corrida Aves em Movimento", na manhã do último domingo. A vitória não planeada assinalou a estreia pelo seu novo clube, o Feirense.

A cerimónia do pódio teve assim um "twist" curioso porque Sara Moreira venceu uma prova disputada na Vila Nova das Aves, freguesia que pertence ao município de Santo Tirso onde a corredora desempenha as funções de Vereadora do Desporto.

Nos homens, a vitória desta sétima edição da "Corrida Aves em Movimento" foi de Bruno Silva (Prime Running Club), com o tempo de 00:31:28.

O evento contou com um total de 426 atletas nos 10 quilómetros - e mais umas centenas na caminhada de 5 quilómetros - que não se deixaram desmoralizar com a manhã chuvosa e um percurso desafiante.

Classificações (426 atletas na meta; 510 inscritos)

Masculinos (333 na meta

1.º Bruno Silva (Prime Running Club) 00:31:28

2.º João Figueiredo (Associação Figueiredo"s Running & Friend"s) 00:31:33

3.º Luís Mendes (Maia AC) 00:32:00

Femininos

1.ª Sara Isabel (Feirense) 00:40:37

2.ª Beatriz Silva (ADEPE) 00:40:56

3.ª Cláudia Pereira (individual) 00:42:11